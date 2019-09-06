Okul müdürü, temizlik görevlisini taciz ettiği iddiasıyla açığa alındı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, okulun temizlik çalışanı H.A.'yı (27) taciz ettiği iddiasıyla hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan okul müdürü E.K. (45), açığa alındı.

Şirinkapı Mahallesi'ndeki lisede temizlik görevlisi olan H.A., okul müdürü E.K. hakkında, kendisini taciz ettiği iddiasıyla polise gidip, şikayetçi oldu. H.A., ifadesinde, bir süre önce okulda nöbetçi olarak kaldığını ve herkes okuldan çıktıktan sonra E.K.'nin kendisini öğretmenler odasına çağırdığını öne sürdü. H.A., emniyette, E.K. ile ilgili "İçeri girdiğimizde eliyle yanağımı okşadı ve öpmeye çalıştı. Korktum ve onu ittim. O dengesini kaybedip, geri doğru gidince hemen okul bahçesine kaçtım sonra o da arabasına binip, gitti" dedi.

Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan okul müdürü E.K., açığa alındı.

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