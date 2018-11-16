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Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 00:36 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde okul müdürünün de içinde bulunduğu otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu akşam saatlerinde, Saltukova çevre yolunda jandarmayı görünce kaçan sürücünün kullandığı otomobil, kısa süre sonra durduruldu.

SAHTE PARA DA ÇIKTI

Otomobilde yapılan aramada 850 adet uyuşturucu hap, 300 lira sahte para, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobilde bulunan Volkan U. ve Akçahatipler Ortaokulu Müdürü Tuncay Ö. gözaltına alındı.

2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(DHA)

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okul müdürü uyuşturucu Zonguldak gözaltı

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