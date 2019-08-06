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Okul müdürü ve yardımcısı boya fırçalarını eline aldı, okulu 10 bin TL’lik masraftan kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Zafer İlkokulu Müdürü Faruk Özaydın ve yardımcısı Hüdaver Soylu, yaklaşan eğitim-öğretim dönemi öncesinde ellerine aldıkları fırça ile duvarları boyadı.

Okul müdürü ve yardımcısı boya fırçalarını eline aldı, okulu 10 bin TL’lik masraftan kurtardı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Zafer İlkokulu Müdürü Faruk Özaydın ve yardımcısı Hüdaver Soylu, yaklaşan eğitim-öğretim dönemi öncesinde ellerine aldıkları fırça ile duvarları boyadı. Fedakar müdür ve yardımcısı okulu yaklaşık 10 bin TL masraftan kurtardı.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Orhan Mahallesi’nde bulunan ve 1958 yılından bu yana hizmet veren Zafer İlkokulu Müdürü Faruk Özaydın ve yardımcısı Hüdaver Soylu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulu masraftan kurtarmak için farklı bir yöntem seçti. Okulun yeniden yapılması amacı ile Aydınlık Mahallesi’ndeki binasını boşaltan Zafer İlkokulu, Orhan Mahallesi’nde bulunan eski bir okul binasına taşındı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da bu binada hizmet vermesi kararlaştırılan Zafer İlkokulu’nun yeni eğitim dönemine hazırlanması için Özaydın ve Soylu boya fırçalarını alarak iş başına geçti.

Ellerine aldıkları fırçalarla duvarları tek tek boyadılar
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer okullarda arta kalan boyaları alan 30 yıllık eğitimci Özaydın ve 22 yıllık eğitimci olan Soylu, kendi imkanları ile okulun duvarlarını boyamaya başladı. Okulu eğitime başlayacak çocuklar için en iyi şekilde hazırlamayı amaçlayan iki idareci, ellerine aldıkları fırçalar ile sınıfları, kapıları, bahçe duvarlarını ve okulun dış cephesini kısa sürede boyadı. Müdür Faruk Özaydın ve yardımcısı Hüdaver Soylu’nun birlikte yürüttüğü çalışma ile okulu yaklaşık 10 bin TL’lik bir masraftan kurtardı.

“Müdür yardımcımla okulu çiçek bahçesi gibi boyadık”
Amaçlarının okulu çocuklar için en iyi şekilde hazırlamak olduğunu söyleyen Özaydın, “2018 yılında Aydınlık Mahallesi’nde olan okulumuzdan buraya taşıdık. Yeni okul yapılacağından dolayı bizi bu okula gönderdiler. İlk geldiğimizde okulumuz çok eskiydi. Okulumuzun yapımı geciktiğinden dolayı eğitime devam edeceğimiz bu okulumuzu çocuklarımız için daha iyi hazırlamak için cıvıl cıvıl, çiçek bahçesi gibi yapalım diye düşündük. Müdür yardımcısı ve hizmetli arkadaşım ile birlikte okla geldik. Boya temin ettik. Sağ olsun Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımız dış cephe boyası konusunda bizlere yardımcı oldu. Bulunduğumuz ortamı rengarenk yaptık. Bizim amacımız okulumuzu çocuklarımız için en iyi şekilde hazırlamaktı. Bunun için de müdür yardımcımla okulu çiçek bahçesi gibi boyadık” dedi.

Okul müdürü ve yardımcısı boya fırçalarını eline aldı, okulu 10 bin TL’lik masraftan kurtardı

Okul müdürü ve yardımcısı boya fırçalarını eline aldı, okulu 10 bin TL’lik masraftan kurtardı

Okul müdürü ve yardımcısı boya fırçalarını eline aldı, okulu 10 bin TL’lik masraftan kurtardı

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