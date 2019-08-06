Okul müdürü ve yardımcısı boya fırçalarını eline aldı, okulu 10 bin TL’lik masraftan kurtardı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Zafer İlkokulu Müdürü Faruk Özaydın ve yardımcısı Hüdaver Soylu, yaklaşan eğitim-öğretim dönemi öncesinde ellerine aldıkları fırça ile duvarları boyadı. Fedakar müdür ve yardımcısı okulu yaklaşık 10 bin TL masraftan kurtardı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Orhan Mahallesi’nde bulunan ve 1958 yılından bu yana hizmet veren Zafer İlkokulu Müdürü Faruk Özaydın ve yardımcısı Hüdaver Soylu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulu masraftan kurtarmak için farklı bir yöntem seçti. Okulun yeniden yapılması amacı ile Aydınlık Mahallesi’ndeki binasını boşaltan Zafer İlkokulu, Orhan Mahallesi’nde bulunan eski bir okul binasına taşındı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da bu binada hizmet vermesi kararlaştırılan Zafer İlkokulu’nun yeni eğitim dönemine hazırlanması için Özaydın ve Soylu boya fırçalarını alarak iş başına geçti.

Ellerine aldıkları fırçalarla duvarları tek tek boyadılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer okullarda arta kalan boyaları alan 30 yıllık eğitimci Özaydın ve 22 yıllık eğitimci olan Soylu, kendi imkanları ile okulun duvarlarını boyamaya başladı. Okulu eğitime başlayacak çocuklar için en iyi şekilde hazırlamayı amaçlayan iki idareci, ellerine aldıkları fırçalar ile sınıfları, kapıları, bahçe duvarlarını ve okulun dış cephesini kısa sürede boyadı. Müdür Faruk Özaydın ve yardımcısı Hüdaver Soylu’nun birlikte yürüttüğü çalışma ile okulu yaklaşık 10 bin TL’lik bir masraftan kurtardı.