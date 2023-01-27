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Okul müdüründen 11 kız öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: 'Kendi evlatlarım gibi gördüm'

27.01.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 11 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü Mustafa K., ‘çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar’ suçlarından iyi hal indirimli 24 yıl 2 ay 16 gün hapse mahkum edildi. Mahkemedeki son savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Mustafa K., “Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm. Hiçbir mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemedim” dedi. İşte olayın detayları...

Eskişehir'in Alpu ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulunda rehber öğretmen F.G., geçen yıl Şubat ayında okul içinde yaptığı öğrenci görüşmelerinde, müdür Mustafa K.’nin kız öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğunu öğrendi.

Başlatılan soruşturma kapsamında öğrenciler, Çocuk İzleme Merkezi uzmanları eşliğinde alınan ifadelerinde, elle ve sözlü olarak tacize uğradıklarını anlattı.

Şikayetler üzerine Alpu'da gözaltına alınan okul müdürü Mustafa K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ‘çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar’ suçlarından tutuklandı.

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‘TÜM ÖĞRENCİLERİMİ KENDİ EVLATLARIM GİBİ GÖRDÜM'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyle hakkında 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılan sanık Mustafa K., dün karar duruşmasına çıkarıldı. Duruşmada Mustafa K.’nin yanı sıra taraf avukatları yer aldı.

Son savunmasını yapan Mustafa K., suçlamayı kabul etmedi. 2 çocuk babası olduğunu ve tüm öğrencilerini kendi evlatları gibi gördüğünü öne süren Mustafa K., “Ben uzun süre öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2 çocuk sahibiyim. Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm. Hiçbir mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemedim. Mahkemeden beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Mustafa K.’yi ‘çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar’ suçlarından iyi hal indirimi de uygulayarak toplam 24 yıl 2 ay 16 gün hapse mahkum etti. Heyet ayrıca Mustafa K.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DHA

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