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Okul müdüründen öğrencilere tekme tokat dayak

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 16:07 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ın Karh semtinde bir okul müdürü öğrencileri tekme tokat dövdü.Irak’ın başkent Bağdat’ın Karh semtinde, Okul Müdürü Ş.T.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın Karh semtinde bir okul müdürü öğrencileri tekme tokat dövdü.
Irak’ın başkent Bağdat’ın Karh semtinde, Okul Müdürü Ş.T. öğrencileri cetvel, kitap, tekme ve tokatla darp etti. Öğrencilere küfürler de savuran müdür hakkında soruşturma başlatıldı.
Okul müdürünün öğrencileri darp ederken cep telefonuyla gizlice çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde okul müdürünün sıraya dizdiği öğrencileri tekme tokat dövdüğü, küfür ettiği anlaşılıyor.
Öte yandan Bağdat Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürü Ş.T. hakkında soruşturma başlattı.

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