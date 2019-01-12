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Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 19:22 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Akşemsettin İlkokulu Müdürü, “Dinen caiz olmadığı” gerekçesiyle öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymesini yasakladı.

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

Ankara'da Akşemsettin İlkokulu Müdürü Mehmet İpek öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymemesi için çalışanlara gönderdiği resmi yazıda, ‘Tüm öğretmenlerimize… Okul içerisinde koridorda yürürken sınıflardan ve alt-üst katlardan duyulacak, dersin ahengini ve çalışanların dikkatini dağıtacak şekilde ses çıkarmadan yürünebilmesi hususunda gereğini önemle arz ederim” dedi. İpek'in kadın öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymelerinin dinen caiz olmadığını içeren bir metni de öğretmenlere verdiği de iddia edildi.

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CHP'DEN TEPKİ: MÜDÜR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMALI

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Okul müdürü önce kadın öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymelerinin dinen caiz olmadığını içeren bir metni öğretmenlere gönderiyor, ardından da resmi yazı ile topuklu ayakkabı giyen öğretmenlere uyarı yazısı yazıyor. Bu akıl dışı uygulamayı yapan okul müdürü derhal görevden alınmalıdır” dedi.

Taşçıer, “Kadınların topuklu ayakkabı giymesi kimi niye rahatsız eder acaba? Bu okulların başka sorunu mu yok acaba da müdür bey kadınların ayakkabısına takmış kafayı? Kadınların giyimine, saçına, makyajına, rujuna aleni bir biçimde hem de fetva verip, üstüne de resmi yazı göndererek müdahale ediliyor. Bu akıl kadını eve hapsetmek isteyen akıldır. Bu akıldan öğrencilere fayda gelmez. Bunlar kız öğrencilerin okumasına da karşı çıkarlar, böyle akıl dışı bir uygulama olmaz! Ülkenin başkentinde öğretmenin ayakkabısına yasak getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın vizyonu bu mu? Bunu durup izleyeceğimizi sanmasınlar! Bu müdür hakkında soruşturma açılmalı ve derhal görevden alınmalıdır.” şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Müdür Beyin yasak getirme gibi bir lüksü, hukukî hakkı bulunmamaktadır. Lakin dağıttığı iddia edilen kağıtlarda yazılı olanların doğruluğunu inkâr etmek hakkı da bir müslümanda bulunmamaktadır. Lütfen yazıyı baştan sona okuyun ve şapkanızı önünüze koyup samîmî bir şekilde düşünün.
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