HABER

Okul müdürüne makamında pompalı tüfekle saldırı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Iğdır Valiliği, okul müdürü Celal Çark'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Iğdır Valiliği, okul müdürü Celal Çark'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"19 Şubat 2019 günü saat 09.30 sıralarında Suveren Köyü İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Celal Çark'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda okul müdürümüz, öğrencilerim ve öğretmenlerimiz yara almadan kurtulmuştur. Olayın faili yakalanmış olup, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.
Iğdır Valiliği olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, okul müdürümüze ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!
Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.