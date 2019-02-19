Okul müdürüne makamında pompalı tüfekle saldırı (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Iğdır Valiliği, okul müdürü Celal Çark'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"19 Şubat 2019 günü saat 09.30 sıralarında Suveren Köyü İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Celal Çark'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda okul müdürümüz, öğrencilerim ve öğretmenlerimiz yara almadan kurtulmuştur. Olayın faili yakalanmış olup, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.
Iğdır Valiliği olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, okul müdürümüze ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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