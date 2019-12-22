HABER

Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 13:39 | Son Güncelleme

Samsun’da sokak ortasında silahlı saldırı düzenlediği bir ilkokulda görevli müdürü ağır yaralayan şahıs, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İnce Sokak üzerinde dün meydana geldi.

Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun’da sokak ortasında silahlı saldırı düzenlediği bir ilkokulda görevli müdürü ağır yaralayan şahıs, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İnce Sokak üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde bulunan Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ümmet Öngör (37) ve öğretmen olan eşi Emine Öngör sokakta yürürken, Adnan Şahin’in (40) silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan Ümmet Öngör 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.
Ümmet Öngör’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ümmet Öngör’ün öğretmen eşi Emine Öngör de kaçarak bir berber salonuna sığınıp silahlı saldırıdan kurtuldu. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri ise yoldan geçen Hasret Şener’in (51) sağ dizini sıyırarak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Yaralı kadın Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Silahlı saldırgan Adnan Şahin ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Adnan Şahin, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Bolu'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyorBolu'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyor
Ek fotoğraflar // İstanbul'da lodos etkili oluyorEk fotoğraflar // İstanbul'da lodos etkili oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP’nin acı günü! Hüseyin Karadeli hayatını kaybetti

CHP’nin acı günü

İstanbul Bahçelievler'de kadın cinayeti

İstanbul Bahçelievler'de kadın cinayeti

'Pençe' harekatında ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi

Harekatta ele geçirildi! İmha edildiler...

Antalya'da korkunç ölüm!

Antalya'da korkunç ölüm!

Bolu'da tarihi eser operasyonu! 2 gözaltı

Bolu'daki operasyonda ele geçirildi!

Beyoğlu'nda bir apartmanın çatısı uçtu! Baba ve oğlu son anda kurtuldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.