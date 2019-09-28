HABER

Okul müdürünün öğrenciye kapı kolu fırlattığı iddiası (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 14:38 | Son Güncelleme

YAŞADIKLARINI ANLATTI Denizli'nin Kale ilçesinde, iddiaya göre, ortaokul müdürü B.K.

Okul müdürünün öğrenciye kapı kolu fırlattığı iddiası (2)

YAŞADIKLARINI ANLATTI
Denizli'nin Kale ilçesinde, iddiaya göre, ortaokul müdürü B.K. tarafından darp edilen R.İ.K., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Sınıfımızdaki kapı kolu eskiydi. Kapıyı açarken, elimizde kaldı. Sınıfın önüne gelen müdür, kapı kolunu elimden alıp, bana doğru fırlattı. Elindeki yarım metre uzunluğundaki sopası da o an başıma geldi. Bana 'Yerine geç' diye bağırdı. Başım acıdığı için ağlamaya başladım. 'Niye ağlıyorsun' diye bana tekrar bağırdı. Çok korktum, başım kanadı. Daha sonra beni yanına çağırttı. Sınıf öğretmenime pansuman yaptırdı. Sınıf öğretmenim 'Hastaneye götürelim' dedi. Okul müdürü ise 'Hayır, darp derler' dedi. Sınıf öğretmenimiz 'Bari sağlık ocağına gidelim' dediğinde ise 'O kadar önemli değil' dedi. Okul çıkışı ağabeyimle hastaneye gidip, darp raporu aldık. Pazartesi günü okula gitmekten korkuyorum. Şikayet ettiğimi öğrendi. Okul değiştirmek istiyorum" diye konuştu.
ANNE TEPKİLİ
R.İ.K'in annesi Nurten Şipal (35), yaşanan olayın ardından gerekli mercilere şikayette bulunduğunu kaydetti. Konunun takipçisi olacağını vurgulayan Şipal, "Okul müdürü, dün kızımın başına sopayla vurmuş, kapı kolu fırlatmış. Ağabeyi, okul çıkışında hastaneye götürmüş. İşten çıkıp hastaneye gittiğimde, kızımın başındaki yaraları gördüm. Sınıf öğretmenini arayıp, neden olay yaşandığında hastaneye götürmediklerini sordum. Okul müdürünün izin vermediğini öğrendim" dedi.
'OKUL MÜDÜRÜNE KİMSE 'DUR' DEMEYECEK Mİ?'
Kendi kızının yaşadıklarının başka öğrencilerin başına gelmemesini istediğini söyleyen Şipal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Olayın ardından karakola giderek şikayetçi olduk. Bu yaşananların peşini bırakmayacağım. Bu okul müdürüne kimse 'dur' demeyecek mi? Bir eğitimciye bu yakışmıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Bu müdür, bu okuldan gidebilir. Benim çocuğum da kurtulabilir ama başka okullardaki çocuklar ne olacak? Kapı kolu fırlatmak, kafasına sopa ile vurmak ne demek? Görevinden men edilsin istiyorum. Benim çocuğumun başına bu geldi, başka çocukların başına gelmesin" diye konuştu.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

FOTOĞRAF

Okul müdürünün öğrenciye kapı kolu fırlattığı iddiası (2)Okul müdürünün öğrenciye kapı kolu fırlattığı iddiası (2)Okul müdürünün öğrenciye kapı kolu fırlattığı iddiası (2)Okul müdürünün öğrenciye kapı kolu fırlattığı iddiası (2)

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
Hepsi tahliye edilecek!Hepsi tahliye edilecek!
Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararıAvcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

Depremin ardından Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı

Hepsi tahliye edilecek!

Son dakika! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülmüştü... Melike 15 metre kaçabilmiş

Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

İstanbul'daki depreme neden olan fay hattıyla ilgili flaş açıklama

İstanbul'daki depreme neden olay fay hattıyla ilgili açıklama

Türkiye ve ABD'nin 7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

Türk ve ABD helikopterleri Suriye üzerinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.