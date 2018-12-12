Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Yenice Anadolu Lisesi’nde 1,5 yıl işçi olarak çalışan İlkay Çabuk, Yenice Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, 2016 yılında hafta sonları izinli olduğu halde okul müdürü F.P.'nin puantaj cetvelinde yerine imza atarak kendisini çalışır gibi gösterdiğini, bu çalışmanın karşılığında hesabına fazladan yatan 180 TL'yi, okulun kalorifer görevlisine vereceğini söyleyerek, istediğini öne sürdü.



YERİNE İMZA ATTIRDI

Savcılık da ilçe kaymakamlığından okul müdürü F.P. hakkında soruşturma izni talep etti. Kaymakamlığın başlattığı idari soruşturmada müfettişler, okul müdürünün, İlkay Çabuk'u 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında 8 hafta sonu toplam 8 gün çalışmadığı halde puantaj cetveline yerine imza atarak çalışır gibi gösterdiğini ve hesabına fazladan para yatırdığını tespit etti. Müfettiş raporu doğrultusunda kaymakamlık, okul müdürü F.P.'nin, 'Kamu kurumunu zararına dolandırmak' ve 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarını işlediğini belirterek, soruşturma izni verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI