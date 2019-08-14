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Okul öncesi 4-6 Yaş Kur’an Kursları eylülde başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu 4-6 Yaş Kur’an Kursları eylül ayında başlayacak.2018- 2019 eğitim-öğretim döneminde toplam 99 kurs açıldı.

Okul öncesi 4-6 Yaş Kur’an Kursları eylülde başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu 4-6 Yaş Kur’an Kursları eylül ayında başlayacak.
2018- 2019 eğitim-öğretim döneminde toplam 99 kurs açıldı. Açılan bu kurslarda 185 öğretici çalışarak 3 binin üzerinde çocuğa temel dini eğitim verildi. Eylül ayında açılacak olan kurs hakkında bilgi veren Samsun İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, “Okul öncesi çocuklara sağlıklı bir din eğitimi verebilmek için bu kurslarımız oluşturulmuştur. Bu kurslarımız programı akademisyenler, pedagoglar, Kur’an kursu öğreticileri ve okul öncesi öğretmenleri tarafından belirlenmiştir. Değerler eğitiminin esas alan bir eğitim programı uygulanmıştır. 2013 yılında 10 pilot bölge ile başlayan bu program Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli yaygın din eğitimi programları arasında yerini almıştır” dedi.

“Din eğitimi ailede başlayan kapsamlı bir eğitim sürecidir”
Kursun içeriği hakkı bilgi veren Şirin, “Din eğitimi ailede başlayan kapsamlı bir eğitim sürecidir. Bir bebek dünyaya geldiğinde kulağına okunan ezanla başlar, ömrünün sonuna kadar devam eder. Örgün din eğitimi bugün okullarımızda din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur’an Kerim, Peygamberimizin hayatı gibi dersler verilirken yaygın din eğitimi de Diyanet İşleri Başkanlığımız eliyle ağırlıklı olarak Kur’an kurslarımızda ve camilerimizde yürütülmektedir. Programın içeriğinde çocuklarımızın kendi seviyelerine uygun bir şekilde sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluk gibi İslam dininin temel değerlerini çocuklarımıza fark ettirmek, bunun yanı sıra Kur’an-ı Kerim’i tanımalarını sağlamak ve sevgi temelinde Allah ve peygamber bilinci aşılayarak sağlıklı bir din ve ahlak eğitimini çocuklarımıza kazandırmaktır” diye konuştu.
4-6 Yaş Kur’an Kursları eylül ayında başlayacak.

Okul öncesi 4-6 Yaş Kur’an Kursları eylülde başlıyor

Okul öncesi 4-6 Yaş Kur’an Kursları eylülde başlıyor

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