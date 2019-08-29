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Okul öncesi ‘Çılgın Parkur’ başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:43 | Son Güncelleme

Sur Yapı Marka AVM, Çılgın Parkur etkinliğiyle çocukları okul öncesi eğlenceli bir haftaya hazırlıyor.Çocukların okul öncesi hem eğlenip hem de oyunlar oynayarak okula daha zinde ve sağlıklı başlaması amacıyla, Türkiye’den birçok markayı Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, Çılgın Parkur Etkinliği’ni başlatıyor.

Okul öncesi ‘Çılgın Parkur’ başlıyor

Sur Yapı Marka AVM, Çılgın Parkur etkinliğiyle çocukları okul öncesi eğlenceli bir haftaya hazırlıyor.
Çocukların okul öncesi hem eğlenip hem de oyunlar oynayarak okula daha zinde ve sağlıklı başlaması amacıyla, Türkiye’den birçok markayı Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, Çılgın Parkur Etkinliği’ni başlatıyor. Çocukların doyasıya eğlenecekleri, eğlenirken zamanı doğru kullanarak yarışacakları etkinlik 31 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde 13.00 - 20.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek. 6 -14 yaş arası çocuklar için açık olacak parkura katılım etkinlik alanında yapılacak olan rezervasyon ile olacak.
Denge tahtasından lastik koşu engeline, tırmanma duvarından çember atma engeline kadar çok sayıda farklı etaptan oluşan parkurlarda eğlenen çocuklar, yeni eğitim öğretim dönemine enerji dolu başlayacak.

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