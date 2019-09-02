"Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı" başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, erken çocukluk eğitimini baz alan "2019 Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyünde düzenlenen çalıştayda, okul öncesi eğitimin özellikle son 15-16 yılda en önemli eğitim politikaları arasında yer aldığını söyledi.

Resmi istatistiklere göre, 2002 yılını bir milat olarak kabul ettiklerini belirten Morkoç, "Sayı itibarıyla, yaklaşık 370 bin çocuğun faydalandığı bu eğitimden, bugün yaklaşık bir milyon 600 bin çocuğa ulaşmış olmanın vermiş olduğu mutluluk var." diye konuştu.

Mezra, köy gibi okulların olmadığı sadece 2-3 çocuğun bulunduğu yerlerde, çocukların eğitimi için alternatifleri olduğunu belirten Morkoç, okul öncesi eğitim başlığı adı altında 3 ana temel hedefleri bulunduğu kaydetti.

Morkoç, "Geldiğimiz dönemde özellikle 2023 eğitim vizyonu temelleri atılmış diyebileceğimiz erken çocukluk eğitiminde 5 yaşın zorunlu olmasıyla ilgili hedefler, Cumhurbaşkanlığının 2019 yıllık programına kadar getirilmiştir. 11. Kalkınma Planı'nda aynı hedefe vurgu yapıldı. Yaklaşık 12-13 yıldır bu alanda çalışan biri olarak diyebilirim ki ayakları yere basan, gerçekten hesaplanmış bir şekilde yola çıktığımızı görüyorum." ifadesini kullandı.