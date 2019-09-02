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"Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç: - "Yaklaşık 12-13 yıldır bu alanda çalışan biri olarak diyebilirim ki ayakları yere basan, gerçekten hesaplanmış bir şekilde yola çıktığımızı görüyorum" - İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı: - "Erken çocukluk dönemi açısından kalite, kapasite, erişim ve diğer tüm değişkenleri çok yönlü ele almaya gayret ettik"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, erken çocukluk eğitimini baz alan "2019 Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyünde düzenlenen çalıştayda, okul öncesi eğitimin özellikle son 15-16 yılda en önemli eğitim politikaları arasında yer aldığını söyledi.

Resmi istatistiklere göre, 2002 yılını bir milat olarak kabul ettiklerini belirten Morkoç, "Sayı itibarıyla, yaklaşık 370 bin çocuğun faydalandığı bu eğitimden, bugün yaklaşık bir milyon 600 bin çocuğa ulaşmış olmanın vermiş olduğu mutluluk var." diye konuştu.

Mezra, köy gibi okulların olmadığı sadece 2-3 çocuğun bulunduğu yerlerde, çocukların eğitimi için alternatifleri olduğunu belirten Morkoç, okul öncesi eğitim başlığı adı altında 3 ana temel hedefleri bulunduğu kaydetti.

Morkoç, "Geldiğimiz dönemde özellikle 2023 eğitim vizyonu temelleri atılmış diyebileceğimiz erken çocukluk eğitiminde 5 yaşın zorunlu olmasıyla ilgili hedefler, Cumhurbaşkanlığının 2019 yıllık programına kadar getirilmiştir. 11. Kalkınma Planı'nda aynı hedefe vurgu yapıldı. Yaklaşık 12-13 yıldır bu alanda çalışan biri olarak diyebilirim ki ayakları yere basan, gerçekten hesaplanmış bir şekilde yola çıktığımızı görüyorum." ifadesini kullandı.

- "Uygulayıcıların yön vereceği bir yol haritası ortaya çıkacak"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da düzenlenen çalıştayın, normal formatın biraz daha dışında olduğunu söyledi.

Yazıcı, "Çünkü, uygulayıcıların bizzat yorum yapacağı, katkı sağlayacağı bir çalıştay süreci olacak. Erken çocukluk dönemi açısından kalite, kapasite, erişim ve diğer tüm değişkenleri çok yönlü ele almaya gayret ettik." şeklinde konuştu.

Çalıştayda uzmanların görüşlerinin alınacağını ve bütün hususlar üzerinde durulacağını ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Uygulayıcıların yön verebileceği, üzerinde biraz daha bugün çalışıp, birleştirip bir yol haritası ortaya çıkarılacak. Bu yol haritası bizim için çok önemli, stratejik planlarda, 2023 vizyon belgemizde yer alan okul öncesi eğitimdeki yeni bakış açıları aslında İstanbul'a özgü olarak yeni bir yol haritasına dönüşmüş olacak. Sizlerin katkılarıyla ilçe bazlı olarak yapılan çalıştaylar bugün başlayıp yön vermiş olacak."

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit de çalıştayda, okul öncesi eğitimde niteliğin ve farkındalıkların artırılması için çaba gösterileceğini vurgulayarak, "MEB tarafından hazırlanan 2023 eğitim vizyonu belgesi ve 2019-2023 yıllarını kapsayan bir planımız var. Bu plan ve belge doğrultusunda önemli hususlar masaya yatırılacak ve onlar doğrultusunda da kararlar alınacak." dedi.

Çalıştay, gün boyunca forum, çalıştay süreci, raporlama ve değerlendirme başlıkları altında devam edecek. Programın sonunda ise sonuç bildirgesi sunulacak.

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