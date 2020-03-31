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  4. Okul öncesi eğitim kurumlarına aidat ödenecek mi? MEB'den açıklama geldi

Okul öncesi eğitim kurumlarına aidat ödenecek mi? MEB'den açıklama geldi

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.03.2020 20:31 | Son Güncelleme

MEB'den valiliklere gönderilen yazıya göre, ara tatil hariç resmi okul öncesi eğitim kurumlarında salgın nedeniyle tatil edilen zamanlarda veliden aidat talep edilmeyecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarına aidat ödenecek mi? MEB'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), valiliklere gönderilen yazıda, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği resmi okul öncesi eğitim kurumlarında velilerden alınan aidatların, Kovid-19 kapsamında eğitim öğretime ara verilen sürelerde alınıp alınmayacağı konusunda tereddüt yaşandığı belirtildi.

Yazıda, ilgili yönetmelik gereği 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması gereken ikinci dönem ara tatilinin, Kovid-19 salgını nedeniyle 16-20 Mart 2020'ye alındığından bu tarihlerde aidatın alınması gerektiği ifade edildi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği, diğer zamanlarda ise veliden herhangi bir ücretin talep edilmemesi gerektiği kaydedildi.

(AA)

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