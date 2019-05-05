HABER

Okul Öncesi Eğitim Zirvesi Harbiye’de başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:17 | Son Güncelleme

İstanbul’da bu yıl 3.’sü düzenlenen Okul Öncesi Eğitim Zirvesi, eğitim camiasının büyük ilgisi ve desteğiyle başladı.

İstanbul’da bu yıl 3.’sü düzenlenen Okul Öncesi Eğitim Zirvesi, eğitim camiasının büyük ilgisi ve desteğiyle başladı. Türkiye’den ve dünyadan eğitimcileri bir araya getiren zirvede 2. Geleceğin Eğitimcileri Ödülleri de sahiplerini buldu.
Türkiye genelinde 6 binden fazla öğretmenin katılımcı olarak başvurduğu ve etkinlik boyunca bin 500 öğretmene ev sahipliği yapacak olan Okul Öncesi Eğitim Zirvesi İstanbul CRR Harbiye’de başladı. Eğitim dünyasının her açıdan masaya yatırıldığı, okul öncesi eğitimin öneminin vurgulandığı Zirve’de geleceğin eğitimcileri de belirlendi. Gelecek Eğitimde Derneğinin organize ettiği ve 8 farklı kategoride Türkiye genelinde yapılan 500 proje başvuru arasından seçilen geleceğin eğitimcileri ödüllerini aldı.

Geleceğin Eğitimcisi Özel Ödülü Şanlıurfa’ya gitti
Zirvede, Geleceğin Eğitimcisi Özel Ödülünün sahibi Şanlıurfa’dan Yaşam Sokağı Çıraklık Eğitimi Projesi ile Ayşegül Işık’ın oldu. Ödülünü İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’dan alan Işık, ödülünü geleceğin eğitimcilerine armağan ettiğini dile getirdi. Zirve’de 3 kurumsal, 8 bireysel olmak üzere toplamda 11 ödül sahiplerine takdim edildi.

Çevreci plaketler dikkat çekti
Uygulanabilir, sürdürülebilir, özgünlük, gibi kriterlerin incelendiği, projelerin okul öncesi öğretmenler için örnek olma durumunun göz önünde bulunduruldu. Ödül kazanan öğretmenlere İGA tarafından İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan iş makinelerin atıklarının sanata dönüştürülmesi ile oluşturulan özel bir plaket sunuldu. Bireysel ödüllerin sahipleri ise şöyle:
“Geleceğin Eğitimcisi Özel Ödülünü İlimkent Okulları Kurucusu Ayşegül Işık- Yaşam Sokağı Çıraklık Eğitim Projesi / Şanlıurfa
Yılın Yenilikçi Öğretmeni: Gülsen Mustafa Muzuri İlkokulu Müdür Yardımcısı Fulya Denizci - Ebeveyn Karnesi Projesi / İstanbul
Yılın Yardımsever Öğretmeni: Bozköy İlkokulu Müdür Yardımcısı Umut Furkan Dönmez - Hayalimdeki Oyuncak Projesi / Niğde
Yılın Çevreye En Duyarlı Okulu Ödülü: Esentepe İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Gamze Kılıç - Çöp Olmasın Oyuncağım Olsun Projesi / İstanbul
Yılın Paylaşımı Seven/Blog Yazarı Ödülü: Yunus Emre Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Hülya Altun Bogoçlu / Miniminiyiz Projesi - Giresun
Yılın Okul Yöneticisi Ödülü: Papatyam Anaokulu Müdürü Seyhan Dedeler - Daha Yapılacak Çok Şey Var Projesi / Kahramanmaraş
Yılın Farkındalık ve Toplumsal Duyarlılık Projesi Ödülü: Cumhuriyet Anaokulu Okul Müdürü Nursel Ata Bir Çiçek Büyüt Bir Hayat Kurtar / Mersin
Yılın Çocuk Kitabı Yazarı Ödülü: Ayşegül Liman Kaban - Oyun Canavarı
Geleceğin Eğitimcileri Ödülleri’nde kurumsal kategoride ödüllerin sahipleri ise şöyle:
Türkiye’de Eğitime Katkı Yapan Okulu Ödülü: Bahçeşehir Koleji
Eğitimde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü: İGA
Okul Öncesine Değer Katan Yenilikçi Eğitim Modeli Ödülü: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi.”

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
CHP'li gençler Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andıCHP'li gençler Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştüErdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Afgan gence kan donduran işkence

Afgan gence kan donduran işkence

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.