Okul Öncesi Eğitim Zirvesi Harbiye’de başladı

İstanbul’da bu yıl 3.’sü düzenlenen Okul Öncesi Eğitim Zirvesi, eğitim camiasının büyük ilgisi ve desteğiyle başladı. Türkiye’den ve dünyadan eğitimcileri bir araya getiren zirvede 2. Geleceğin Eğitimcileri Ödülleri de sahiplerini buldu.

Türkiye genelinde 6 binden fazla öğretmenin katılımcı olarak başvurduğu ve etkinlik boyunca bin 500 öğretmene ev sahipliği yapacak olan Okul Öncesi Eğitim Zirvesi İstanbul CRR Harbiye’de başladı. Eğitim dünyasının her açıdan masaya yatırıldığı, okul öncesi eğitimin öneminin vurgulandığı Zirve’de geleceğin eğitimcileri de belirlendi. Gelecek Eğitimde Derneğinin organize ettiği ve 8 farklı kategoride Türkiye genelinde yapılan 500 proje başvuru arasından seçilen geleceğin eğitimcileri ödüllerini aldı.

Geleceğin Eğitimcisi Özel Ödülü Şanlıurfa’ya gitti

Zirvede, Geleceğin Eğitimcisi Özel Ödülünün sahibi Şanlıurfa’dan Yaşam Sokağı Çıraklık Eğitimi Projesi ile Ayşegül Işık’ın oldu. Ödülünü İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’dan alan Işık, ödülünü geleceğin eğitimcilerine armağan ettiğini dile getirdi. Zirve’de 3 kurumsal, 8 bireysel olmak üzere toplamda 11 ödül sahiplerine takdim edildi.