Okul öncesi eğitiminde farklı yaklaşımlar İzmir’de tartışıldı

İZMİR, (DHA)- Uğur Okulları, Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile Türkiye genelinde 3 farklı ilde "Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar Sempozyumu" nu gerçekleştiriyor. İlki İzmir'de gerçekleşen sempozyum Kayseri ve Antalya illerinde de öğretmenlerle buluşacak. Hedef bine yakın öğretmen ile geleceğin eğitimini yeniden inşa eden adımlar atmak. Uğur Okulları İzmir Narlıdere Kampüsü’nde gerçekleştirilen konferansta Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri ve Uğur Okulları akademik kadrosu, devlet okulları ile özel okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenlerine, bu kademelerdeki farklı yaklaşımları ve okul öncesi eğitimin önemini aktardı. Konferansın ardından katılımcılara sertifika verildi. Konferans konuşmacı olarak katılan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadenizkonferansın amacının 21’inci yüzyılın getirdiği değişimler ve farklı eğitim metotlarının okul öncesi eğitimin ışığında incelemek olduğunu belirtti. Tüm öğretmenlerin daha güncel yaklaşımları öğrencilerine aktarabilmeleri ve onlar için daha iyi bir gelecek hazırlamaları için deneyimlerini paylaştıklarını dile getirdi.

“OKUL ÖNCESİNE YAPILAN YATIRIM GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR” Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, okul öncesi ve ilkokul eğitimlerinde tüm öğretmenlerin, öğrencileri için daha iyi bir gelecek hazırlamaları amacıyla bu konferansı düzenlediklerine değindi. Çiçek; “Okul öncesine yapılan yatırımın, geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğuna inanıyoruz. Biz de bu nedenle Uğur Okulları olarak okul öncesi eğitimini önemsediğimiz için öğretmenlerimize farklı bakış açılarını anlatabilmek amacıyla burada bulunuyoruz. Okul öncesi eğitimde çocuk dostu okul ortamlarına çok önem veriyor, bu kapsamda yaşa uygun eğitim programlarımız, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimleri ve müfredatımızı kurguluyoruz. Ayrıca fiziki ortamın öğrenmeye olan etkisine deinanıyor ve tüm ortamlarımızı buna göre oluşturuyoruz. Çocuk dostu okullarımızda müfredatımız ve fiziki ortam öğrencilerimizin gelişimlerini destekleyici yöndedir. Her çocuk bizim için bir birey, onların talepleri ve yetenekleri bizim için çok önemli.” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZ AÇISINDAN DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ” BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise eğitim süreçlerinde gelişim, değişim ve buna bağlı olarak yaşanan dönüşümleri ele aldı. Şirin Karadeniz; “Tüm ülkeler eğitimlerinde dönüşüm süreçlerini başlattı. Bu sürecin ilk aşamalarında akademisyen ve öğretmenler, toplumun tüm kesimiyle pilot uygulamalar yapıp bunu deneyimleyerek tekrardan düzenleme aşamasına geçti. Müfredatsistemin bir parçasıdır ama öğretmenleri, altyapıyı, öğrenciye kazandırmanız gereken yeni yetkinlerin de bu sürecin içerisine dahiledilmesi gerekiyor. Dahil etmezseniz ülkenizin insan kaynağı kapasitesini güçlendirme şansınız bulunmuyor. O yüzden Türkiye açısından eğitimdeki bu değişim, dönüşüm sürecinde nereden başlamalıyız sorusunun cevabını verirken, okul öncesi eğitimini ele almalıyız. Yatırımı tüm eğitim kademelerinde yapmak önemli ama okul öncesinde yapmak daha da önemli. Araştırmalar, okul öncesi eğitimine yapılan yatırımın, bireyin gelecekteki yaşam kalitesini artırdığını gösteriyor. Dünya genelinde eğitimde yatırım önceliği okul öncesi kademesine veriliyor.” şeklinde konuştu.