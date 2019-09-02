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Okul öncesi gözlere dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.09.2019 16:57 | Son Güncelleme

Özel Hayat Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Okul öncesi gözlere dikkat

Özel Hayat Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Ersöz, okul öncesi çocuklarda göz sağlığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Çocuklarda yaşanabilecek bir göz sağlığı probleminin okul başarısını etkilediğine işaret eden Dr. Ersöz, bu konuda ailelere önemli görevler düştüğünü söyleyerek, “Okul öncesi çocukta göz sağlığı bozuksa, okul başarısı için önemli olup, eğer âile tarafından bu durum fark edilmez ise okul başarısını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çocuk okula başladıktan sonra okula gitmek, ders çalışmak ya da ödevlerini yapmak istemezse onları tembellikle suçlamadan önce mutlaka gözlerini muayene ettirmek gerekir” diye konuştu.
Göz Hastalıkları Uzmanı Ersöz, hastalığın belirtileri hakkında şunları söyledi:
“Yakın uğraşıların okul döneminde artmasıyla okuma isteksizliği başta gelir. Bununla birlikte çalışma isteksizliği, çabuk yorgunluk, hemen uykusunun gelmesi, sık baş ağrısı, çok yakından okuma, televizyonu yakından izleme, gözlerini kısarak bakma, satır kaçırma, parmakla takip etme, sakarlık, gözlerde kaşınma, ışığa karşı hassasiyet, göz kayması veya titreme olması, göz kapağı düşüklüğü, yaşarma, çapaklanma, baş pozisyonu gibi şikayetlerden biri veya birden fazlası bir arada olabilir. Bazen de eğer çocukta görme keskinliği tamsa, âile diğer şikâyetleri çok önemsemeyebilir.”
Çocuklarda ilk göz muayenesinin ilk 6 ayda, yani bebeklik döneminde yapılmasının gerektiğini belirten Ersöz, “Sıkıntı yoksa diğer rutin göz muayeneleri 3 yaş ve okula başlamadan 6 yaşında yapılmalıdır. Bundan sonraki yıllarda da yılda bir rutin göz muayenesi yapılır. Eğer göz sağlığı sorunu varsa hekim soruna göre daha sık aralıklarla takip etmelidir. Özellikle kırma kusurları okul dönemi ve daha sonrasındaki ergenlik döneminde kısa sürede değişkenlikler gösterebileceğinden en az 6 ayda bir periyodik kontrolleri yapılmalıdır” dedi.
Okul çağındaki çocuklarda rastlanan en sık göz bozukluğu kırma kusuru olduğunun ifâde eden Dr. İbrahim Ersöz, “Yapılan araştırmalar okul öncesi dönemde çocukların yüzde 5’inde, okul döneminde ise yüzde 25’inde kırma kusuruyla ilgili görme problemi olduğunu göstermiştir. Kırma kusurlarından miyopi genellikle en kolay fark edilenidir ve okul döneminde ortaya çıkmaya başlar ve de ergenlikle artış gösterir. Çocuklar ya uzağı iyi göremediklerini ifade ederler ya da âile veya öğretmen çocuğun televizyon ya da tahtaya çok yaklaşması, gözlerini kısarak bakması gibi davranışlar sergilediğini belirtir” şeklinde konuştu.

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