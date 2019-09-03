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Okul öncesi sağlık kontrolleri önemli

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.09.2019 17:15 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Okul öncesi sağlık kontrolleri önemli

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Atiye Gündüz, okul öncesi yapılacak genel taramaların çocukların verimli bir okul dönemi geçirmesine katkıda bulunduğunu ve erişkin dönemde de karşılaşılabilecek pek çok hastalığın önlenmesini sağladığını söyledi.
Medicana Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Atiye Gündüz, okul öncesi check-up önemli olduğunu söyledi. İlk adımın doktor muayenesi ile başladığını ifade eden Gündüz, “Kilo ve boy ölçümü yapılarak çocuğun büyümesi değerlendirilir. Ayrıntılı sistemik muayene ve tansiyon ölçümü yapılır. Tam kan sayımı, demir düzeyi, tam idrar tahlili, kan kolesterol-lipid düzeyi, dışkıda parazit incelemesi, ailesel hikayeye göre açlık kan şekeri bakılır. Çocuğun aşı bilgileri veya aşı kartı doktorla paylaşılmalıdır. Eksik aşılar varsa okul öncesi dönemde mutlaka yapılmalıdır. Tiroid bezinin az çalışması durumunda çocukta şişmanlıkla birlikte yorgunluk, yavaşlık gibi belirtiler; çok çalışması durumda ise zayıflık ve sinirlilik hali gelişir. Az ya da çok çalışması, okul yaşantısına ciddi anlamda zarar vereceği için okul başlamadan tiroit fonksiyonlarının kontrol altına alınması gereklidir” dedi.

"Bebeklikte yapılan işitme testini okul öncesi tekrarlayın"
Doğumdan kısa bir süre sonra bebeklere yapılan işitme testinin, okul öncesinde tekrar edilmesi gerektiğine vurgu yapan Gündüz, “Bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından çocuğun hangi sesleri nasıl işittiği kontrol etmelidir. Çocuklardaki işitme kaybının çoğu okul çağından önce gelişir ve hem konuşma hem de dil gelişiminde gecikmeye neden olur. Bu nedenle 4-5 yaşlarında ve okul çağında işitme fonksiyonunun değerlendirilmesi gerekir. Okula başlamadan önce yapılacak göz taramaları ile çocukta görme tembelliği, şaşılık ya da yüksek derece kırma kusurları olup olmadığı saptanmalıdır. Kırma kusuru olan veya kayma olan gözün iyi görebilmesi için erken yaşta gözlükle veya ameliyatla düzeltilmesi gereklidir. 9-10 yaşına kadar tedavi edilmeyen, kırma kusurları ve şaşılık sonucu gelişen göz tembelliğinin ileri yaşlarda tedavisi mümkün olmamaktadır. Göz sağlığı iyi olmayan çocukların huzursuz, hırçın ve derslerinde başarısız olduğu da unutulmamalıdır” diye konuştu.
Gündüz ayrıca, okul öncesi yapılacak genel taramaların çocukların verimli bir okul dönemi geçirmesine katkıda bulunduğunu ve erişkin dönemde de karşılaşılabilecek pek çok hastalığın önlenmesini sağladığını sözlerine ekledi.

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