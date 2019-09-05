Okul öncesi sağlık kontrolleri sosyalleşme ve başarıyı arttırıyor

İSTANBUL, (DHA)- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, çocukların okula başlamadan önce sağlık kontrollerinden geçmesi gerektiğini söyledi. Bakar, “Kontroller, çocukların okul başarısı ve sosyalleşmelerine katkıda bulunurken, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek birçok hastalığın önlenmesini de sağlıyor” dedi. Okulların açılmasına sayılı günler kala, Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar çocuklar için yapılması gerekenlerin başında sağlık kontrolleri geldiğini belirtti. Sağlık problemlerinin okul başarısını etkileyen sorunların başında geldiğini vurgulayan Bakar, “ Bu nedenle okul öncesinde gerekli kontrollerin yapılması gerekiyor. Sağlık problemlerinin derse ilgisizlik ve dolayısıyla başarısızlık, konsantrasyon bozukluğu, öğrenme güçlüğü, sosyalleşememe gibi sorunlara neden olabilir” ifadelerini kullandı. İŞİTME VE GÖRME KONTROLLERİNİ AKSATMAYIN Yapılması gerekli olan sağlık kontrollerinin başında işitme ve görme kontrollerinin geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bakar, “Okul öncesi çocuklar görme ve işitme duyularının iyi olup olmadığını henüz anlayabilecek kapasitede olmuyor. Çocuk iyi görüp, işitemese bile bunun bilincinde olmuyor” dedi.

Bakar, sözlerine şöyle devam etti: “İşitmede azalma ya da yeterince net görememe çocuğun okuldaki başarısını etkiler. İşitmesi iyi olmayınca algılaması, görmesi iyi olmayınca okuması, yazması gecikir. Ancak ebeveynler bunun farkına varamayabilir. Bu nedenle okula başlamadan önce çocuğun görme ve işitme kontrollerinin ve gerekiyorsa tedavinin yapılması son derece önem taşır.” DİŞ KONTROLLERİNE ÖZEN GÖSTERİN Periyodik diş kontrollerinin sadece okula başlamadan önce değil, okul döneminde de tekrarlanması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Bakar, “Günümüzde artık çocuklar tüm gün okulda kaldıkları için gün içinde beslenmelerinin bir bölümünü okulda yapıyorlar. Bundan nedenle sadece okula başlamadan önce değil, okul döneminde de çocuğun ağız diş sağlığı kontrollerinin düzenli aralıklarda yapılması gerekiyor” dedi. KAN TESTLERİ YAPTIRIN Okula başlamadan önce kan testlerinin yapılmasının yarar sağlayacağını anlatan Prof. Dr. Filiz Bakar, “Okul öncesi çocukların yaş grubunda kolesterol düzeylerine bakılması ve yine rutin olarak tansiyonuna bakılması da gerekebilir. Çocuk tansiyonu toplumda çok önemsenen bir konu değildir. Ancak çocuklarda da hipertansiyon görülebileceğini unutmamak gerekir” diye konuştu.