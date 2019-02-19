Okul öncesinde “Çocuk Dostu Eğitim” ile gelecek nesiller yetişiyor

Uğur Okulları, özellikle okul öncesi eğitimde Milli Eğitim Bakanlığının ‘2023 Eğitim Vizyonu’nda da yer alan ‘Çocuk Dostu Eğitim’ anlayışı ile dikkat çekiyor.

Uğur Okulları, Türkiye genelinde özellikle okul öncesi eğitimde ‘Çocuk Dostu Eğitim’ anlayışını uyguluyor. Okulun fiziki ortamlarından kullanılan materyallere, öğretmen kadrosundan öğretim programına kadar çocuğu esas alan ‘Çocuk Dostu Eğitim’ sayesinde çocuklar beceri ve iletişimlerini 21. yüzyılın gerektirdiği şekilde geliştiriyor, okulda nitelikli zaman geçiriyor.

Hem müfredat hem fiziki alanların yapılandırılması konusunda Bahçeşehir Üniversitesinden aldığı güç ile öne çıkan Uğur Okulları, okul öncesinden başlayan ‘Çocuk Dostu Eğitim’ ile öğrencilerinin her alanda gelişimini destekliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, ‘Çocuk Dostu Eğitim’de, öncelikle çocuğun kendini güvende hissedeceği bir ortam bulunması gerektiğini belirterek, “İlk önce okulun etrafında, okulun içerisinde, kullanılan mobilyalardan materyallere kadar sağlıklı ve güvenli bir ortam olması gerekiyor. Bu güvenliğin bir de psikolojik boyutu var. Çocuğun okula girdiği anda kendini güvende ve huzurlu hissetmesi lazım. Çocuğun yapacağı tüm etkinlikler, tüm öğrenme süreçlerinin buna uygun olması lazım. Okul öncesi dediğiniz zaman oyun ciddi bir iştir ve öğrenme aracıdır. Bu anlamda da çocuğun oyunla öğrenebildiği, işbirliğinde çalışmasını, iletişim ve eleştirel düşünme becerilerini, yani 21. yüzyıl becerilerini geliştiren bir öğrenme çevresinin tasarlanmış olması gerekiyor. Bunun için de sadece düzenlenen materyaller yeterli değil. Öğretim programının çocuğun tüm yönleriyle gelişimini destekleyen bir öğretim programı olması lazım. Hem zihinsel, hem fiziksel, hem psikolojik hem de sosyo-duygusal becerilerinin tamamını destekleyen bir öğretim programı gerekli. Bunun dışında kullanılan öğretim yöntemlerinin çocuk dostu olması lazım. Yani çocuğu dikkate alan, onun öz düzenleme becerilerini geliştirmesini sağlayan, okulun yaşayan bir okul haline gelebilmesi için öğretmenin de öğrenciye rehberlik ettiği bir süreç olması gerekiyor. Bu işin temeli öğretmendir. Öğretmenimizin kendisini geliştirip çocuğu desteklemesi gerekiyor" dedi.

Çocuk dostu okulların tasarımını yaparken altyapıdan öğretmen kaynağı ve materyallere kadar her şeyin sistematik olarak düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karadeniz, "Dünyada bu tür uygulamalar yaygınlaşıyor. Okullaşma oranlarımızı önce yukarı çekmemiz lazım. Türkiye’de okul öncesi okullaşma oranı yüzde 40 civarında. Öncelikle altyapımızı bir bütün olarak hazırlayıp bu eğitimi tüm çocuklarımıza ulaşılabilir hale getirmemiz lazım. Yapılan araştırmalarda okul öncesi eğitimi alan bireylerin gelecekte yaşam standartları ve kalitesinin daha yüksek olduğuna da dikkat çekiyor" diye konuştu.