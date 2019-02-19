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Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

Bursa’da 2018 yılında okul önü ve çevresinde 18 bin 563 kişinin sorgulanması yapıldı.Bursa’da 2018 yılında okul önlerinde ve çevresinde yapılan faaliyetlerin istatistik raporları açıklandı.

Bursa’da 2018 yılında okul önü ve çevresinde 18 bin 563 kişinin sorgulanması yapıldı.
Bursa’da 2018 yılında okul önlerinde ve çevresinde yapılan faaliyetlerin istatistik raporları açıklandı. Bursa’da 96 farklı okulda 56 kolluk görevlisi sabit şekilde görev yapıyor. Ayrıca tüm okullarda 827 eğitim koordinasyon görevlisi atanmasıyla sıkıntılara anında müdahale stratejisi benimsenip, okullar daha güvenli hale getirildi.

18 bin 563 kişi sorgulandı
Öte yandan okul önlerinde ve çevresinde yapılan denetimlerde 18 bin 563 kişi sorgulandı. 17 aranan şahıs yakalanırken, 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 395 park, 323 internet kafe ve oyun salonu ile 217 kahvehane denetlenip, 176 büfe kontrol edildi.

Bin 178 servis aracı kontrol edildi
Ayrıca verilere göre, okul önleri ve çevrelerinde bin 178 servis aracı ile 2 bin 217 araç kontrol edildi. Kontroller sırasında 355 araca ceza yazıldı. Toplamda ise, 366 bin 736 lira ceza kesildi.

Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı

Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı

Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı

Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı

Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı

Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı

Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı

Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı

Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı

Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı

Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı

Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı

Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı
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