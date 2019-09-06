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Okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon düzenledi.

Okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon

ADANA, (DHA) - ADANA'da polis, okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon düzenledi. Yapılan denetimler sonucunda 350 bin adet tek sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla okul çevresinde tek sigara satanlara karşı operasyon düzenledi. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla ekipler, okul çevresinde bulunan iş yerlerini denetledi. Yapılan denetimlerde 350 bin adet sigara, 820 bin makaron, 2 bin 350 paket kaçak sigara, 20 bin boş sigara paketi, 35 kilogram kıyılmış tütün, 70 paket pipo tütünü ele geçirildi. Yapılan operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon

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