Okul önlerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere şok baskın: 20 gözaltı

İzmir’in Menemen ilçesinde, okul önlerinde ve gençlerin yoğun olduğu bölgelerde uyuşturucu satışı yaptıkları değerlendirilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında, 6 ay süren teknik takibin sonucunda; iddialara göre okul önlerinde ve gençlerin yoğun bulunduğu çeşitli yerlerde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı emri verildi.

Sabah saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddialarıyla gözaltına alınan 20 kişinin sorgularının devam ettiği belirtildi.

