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Okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:09 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okul önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 10 şüpheli daha gözaltına alındı - Gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi

Zonguldak'ta, okul önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 10 şüpheli daha yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde okul önlerinde ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Ekipler, yaptıkları çalışma kapsamında 10 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi.

Öte yandan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramaların gerçekleştirildiği ve 25 şüpheli hakkında da adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün yaklaşık 3 aylık takibin ardından biri İstanbul'da olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda, 279 uyuşturucu hap, 650 gram esrar, 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirilmişti.

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gözaltı uyuşturucu Zonguldak

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