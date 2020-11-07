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Okul önünde alkol alan kadın kameralara yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 13:47 | Son Güncelleme

Antalya’da yaşlı kadın okul girişinde ders çalışan öğrencinin yanında alkol alırken görüntülendi.

Antalya’da yaşlı kadın okul girişinde ders çalışan öğrencinin yanında alkol alırken görüntülendi. Kadın, kutudan pet bardağa aktardığı alkolü içtikten sonra bardağı da fırlatıp okul önünden ayrıldı.
Manavgat ilçesinde kızlarıyla birlikte daha önce dilencilik yaparken görüntülenen Dürdane U. isimli yaşlı kadın, Manavgat’ın merkezinde bulunan Çağlayan İlköğretim Okulunun giriş kapısında yanında ders çalışan öğrenciye aldırış etmeksizin alkol aldı. Yaşlı kadın öğrencilerin ve velilerin derse girmek için beklediği sırada okulun diğer kapısının önünde kaldırıma oturup alkol alırken kameralara yakalandı.
Kutudaki alkolü çevredekilere aldırış etmeksizin pet bardağa doldurup içen kadın, bir anda bardağı fırlatıp kalktığı gibi Hisar camisi önünde kendisini bekleyen kızı ve torununun yanına gitti. Oturduğu bankta bir taraftan cep telefonuyla görüşme yaparken diğer taraftan da sigara içmeyi ihmal etmeyen kadın bir süre sonra da pusetteki torunu ve kızı ile birlikte yoluna devam etti.

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