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Okul önünde alkol alan kadına Kabahatler Kanunu’ndan işlem yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 18:09 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde okul önünde alkol alırken İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülenen ve büyük tepki çeken yaşlı kadına Kabahatler Kanunu gereği işlem yapıldı.Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmada görüntüleri büyük tepki çeken Dürdane U.’nun aynı gün saat 16.00 sıralarında Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yakalandığı, hakkında adli olarak şikayet bulunmadığından cumhuriyet savcısının talimatı ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde okul önünde alkol alırken İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülenen ve büyük tepki çeken yaşlı kadına Kabahatler Kanunu gereği işlem yapıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmada görüntüleri büyük tepki çeken Dürdane U.’nun aynı gün saat 16.00 sıralarında Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yakalandığı, hakkında adli olarak şikayet bulunmadığından cumhuriyet savcısının talimatı ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesine istinaden “umuma açık alanda alkol almak-sarhoşluk” kabahatinden idari işlem yapıldığı bildirildi.

İçtiği alkol bardağını yere fırlatmıştı
Manavgat ilçesinde kızlarıyla birlikte daha önce dilencilik yaparken görüntülenen Dürdane U. isimli yaşlı kadın, Çağlayan İlköğretim Okulunun giriş kapısında yanında ders çalışan öğrenciye aldırış etmeksizin alkol alırken kameralara yakalanmıştı. Kutudaki alkolü çevredekilere aldırış etmeksizin pet bardağa doldurup içen kadın, bir anda bardağı fırlatıp Hisar Camii önünde kendisini bekleyen kızı ve torununun yanına doğru giderek bölgeden ayrılmıştı.

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