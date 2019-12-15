HABER

Okul önünde eylem yapan velilere kornalı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 15:30 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de yaklaşık 300 veli özel bir okulun genel müdürlük binası önünde toplanarak öğretmenlerinin maaşlarının aylardır ödenmediği, derslere girilmediği gerekçesiyle eylem yaptı. Slogan atan öğrenci velilerine caddeden geçen otomobil sürücüleri de korna çalarak destek verdi.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de yaklaşık 300 veli özel bir okulun genel müdürlük binası önünde toplanarak öğretmenlerinin maaşlarının aylardır ödenmediği, derslere girilmediği gerekçesiyle eylem yaptı. Slogan atan öğrenci velilerine caddeden geçen otomobil sürücüleri de korna çalarak destek verdi.

Yağmur altında bir araya gelen velilerden Sonnur Meriç, “Gerçekten çok kötüyüm ben. Eşim, 'ben seni kaybediyorum yapma' dedi. Öğretmenlerimiz için gerekirse kermes bile yaparım okulum için. Elektriklerimiz kesik. Güvenliğimiz soğukta oturuyor. Okula yakın olan arkadaşım sağ olsun akşamları gidiyor, çay götürüyor poğaça yapıyor evinde ne varsa yapıyor. Yapmayın ne olursunuz yetkililere sesleniyorum. 'Sağır mı oldunuz kör mü oldunuz, neden kımıldamıyorsunuz bu kadar insanı mağdur ettiniz. Yazık günah değil mi? Öğretmenlerimiz ailesine bakan insanlar. Anne babasına maddi yardımda bulunan insanlar var. Gerekirse okul kapanmayacak ben okulumu seviyorum. Biz bu yağmurda niye duruyoruz. Yapmayın ne olursunuz elim ayağım titriyor.” diye konuştu.

Okullarının kapanmasını istemeyen öğrenciler ise yaşadıkları sorunları anlattı. Öğrencilerden Elifnaz Arslan ise, “Bizim okulumuzda öğretmenler, öğrencilere LGS’ye başarılı bir şekilde girebilmeleri için hala fedakarlık yapmaya devam ediyorlar, ne kadar zor durumda olsalar bile. Okulumuzdaki sorunların bir an önce giderilmesini hepimiz istiyoruz. Duygusal olarak zaten hepimiz etkilendik ama öğretmenler bize hiç yansıtmamaya çalışıyorlar bu durumu.” dedi.

Mert Köse öğretmenlerin çok zorlandığını söyleyerek, “ Derslere girmeye çalışıyorlar. Yine de ister istemez etkileniyoruz. Ben sekizinci sınıf öğrencisiyim. Eve gidince LGS’ye çalışmam gerek. Önümde bir sınav var ama soru çözerken kafama takılıyor acaba okula ne olacak bir şey olacak mı okuluma, diye. Bazen kafam dağılıyor çözemiyorum.” şeklinde konuştu. Bir başka öğrenci ise , “Öğretmenlerimizi istiyoruz. Öğretmenler gidiyor. Elektrik yok okulda. Jeneratörle ders yapıyoruz. Çok soğuk herkes montlarını giyiyor okulda. Öğretmenlerin maaşlarını vermiyorlar. Etütler oluyordu artık olmuyor.” dedi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERŞeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?Şeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?
Sigara imalathanesi olarak kullanılan ikamete operasyonSigara imalathanesi olarak kullanılan ikamete operasyon
Samsun’da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandıSamsun’da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

6.9 büyüklüğünde deprem!

6.9 büyüklüğünde deprem!

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davası sanıklarına ceza yağdı

3 kişinin ölmüştü! Ceza yağdı

Doğa Koleji satıldı mı? Açıklamanın ardından velilerden protesto

Velilerden Doğa Koleji protestosu

Ceren Özdemir'in öldürülmesi davası 23 Aralık'ta başlayacak

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması!

Türkiye'den F-35 açıklaması!

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Giresun'da evde patlama! Yaralılar var

Evde patlama! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.