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Okul önünde "maket polis" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 18:31 | Son Güncelleme

Amasya'da sürücülerin okul önlerindeki yaya geçitlerinde öğrencilere öncelik vermesini sağlamak için "maket polis" uygulaması başlatıldı - Kent geneline yayılması planlanan uygulamada bir okulun önündeki yaya geçidinin iki tarafına polis maketleri yerleştirildi

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından okul önlerinde yaya geçitlerine dikkati çekmek için "maket polis" uygulaması başlatıldı.

Okul önündeki yaya geçidinin iki tarafına konulan gerçek boyutlardaki maket polisler sayesinde sürücülerin yayalara öncelik vermesi amaçlanıyor.

75. Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Beyazıt İlkokulu önünde başlatılan uygulamanın zamanla kent geneline yayılması hedefleniyor.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Polis Memuru Mustafa Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, maket trafik polisi araçlarının etkili olduğunu, bundan yola çıkarak bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Şahin, "Sürücüler bizleri gördükleri zaman dikkat düzeyleri daha da artıyor. Emniyet kemerini takıyorlar, yavaşlama ihtiyacı hissediyorlar. Buradaki özellikle trafik görevlisi maketinin devreye girmesiyle birlikte sürücülerimizde bu konuda duyarlılık daha bir ön plana çıkmaya başladı. Hızlarını azaltıyorlar ve çocuklarımıza bu noktada yol verme ihtiyacı hissediyorlar." dedi.

Sürücülerden Rabia Kazancı uygulamaya ilişkin "Bilinçli sürücüler zaten yaya geçidinde durup gerekli özeni gösteriyor. Ama trafikte durmayanlar da oluyor. O yüzden uygulamayı gerçekten çok güzel buluyorum." diye konuştu.

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Amasya maket polis okul önü Yaya Geçidi

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