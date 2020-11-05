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Okul önünde oğlunun öğretmenine saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 16:39 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir veli, çocuğunun öğretmenine saldırdı.Oğlu Alitekin İlkokulu 3.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir veli, çocuğunun öğretmenine saldırdı.
Oğlu Alitekin İlkokulu 3. sınıfta eğitim gören B.E. isimli veli, yanında yeğeni ile birlikte iddiaya göre, sınıf öğretmeni A.B.’nin oğlu ile yeteri kadar ilgilenmediğini gerekçe göstererek okula geldi. Okulun önünde karşılaştığı A.B.’ye saldıran ve kafa atarak yaralanmasına sebep olan B.E. öğretmene saldırmaya devam etti. Yanında beyzbol sopası ve bıçak da olduğu ileri sürülen B.E. ile A.B.’nin arasına girmeye çalışan bir başka öğretmen B.G. de yumruklardan nasibini aldı. Her iki öğretmen hastaneye götürülerek darp raporu alırken, saldırgan iki kişi polisteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatı ile serbest bırakıldı.

Sendikalardan tepki
Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir-Sen’in yanı sıra diğer eğitim sendikalarının temsilcileri Alitekin İlkokulunda meydana gelen ve bir öğrenci velisinin öğretmene saldırması nedeniyle ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada öğretmene yapılan saldırı kınandı.
Darp edilen A.B.’ye okulun aile birliği üyeleri ve öğrencinin eğitim gördüğü 3/D sınıfındaki veliler tepki gösterdi. Aileler sosyal medyada yer alan taciz iddiasını kesinlikle kabul etmediklerini belirterek, "Öğretmenimiz işini fazlasıyla layıkıyla yapan bir öğretmenimiz. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" diye görüş belirttiler.
Veli B.E. ise yaptığı açıklamada, "Bu bir namus davasıdır, öğretmene çocuğumla ilgilenmediği için saldırmadım, öğretmen eşime taciz edici mesajlar ile psikolojik baskı yaptı" diyerek iddia edilenlerin yalan olduğunu söyledi.
Sınıf öğretmeni A.B, yazılı bir açıklama yaparak, "Hem bir öğrenci velisi tarafından saldırıya uğrayıp darp edildim, hem de iftiraya uğradım. Bütün bu olanlarla ilgili şikayetçi olacağım. Hukukî süreç devam ederken bazı kesimlerin linç kampanyası ile karşı karşıyayım" dedi.

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