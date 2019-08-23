HABER

Okul önünde uyuşturucu satanlara "aile boyu" hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

Manisa'da okul önünde uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle yargılanan babaya 18 yıl 7 ay, anne ve oğluna 15 yıl 7'şer ay hapis cezası verildi

MANİSA (AA) - Manisa'da okul önünde uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle yargılanan aynı aileden üç sanık, 15 yıl 7 ay ile 18 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Erdal, eşi Derya ve oğulları Ali Fırat Hünercik ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, uyuşturucu satışının okul önünde yapılması nedeniyle cezalarının arttırılmasına karar verdiği Erdal Hünercik'i 18 yıl 7 ay, Derya ve oğulları Ali Fırat Hünercik'i 15 yıl 7'şer ay hapse mahkum etti.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Ekim 2018'de Alaşehir'de takibe aldıkları şüphelilere yönelik operasyon düzenlemiş, farklı nitelikte 237 gram uyuşturucu ve 4 tabanca ele geçirilmiş, aynı aileden 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum
Veteriner Hekim Deniz Eteke; “Erkek çocuklarımızın memeleri çıkmaya başladı”Veteriner Hekim Deniz Eteke; “Erkek çocuklarımızın memeleri çıkmaya başladı”
Anne ve babasını taşımak için aldığı motosikleti çalındıAnne ve babasını taşımak için aldığı motosikleti çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hapis cezası Manisa uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Samsun'da sel felaketi! 1 kişi öldü, kayıp vatandaşlar var

Korkutan açıklama: Kayıp vatandaşlarımız var

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

Ordu'da şiddetli yağış mahalle ve evlerde su baskınlarına yol açtı

Meteoroloji uyarmıştı! Mahalle ve evleri su bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.