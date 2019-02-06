Okul önündeki bıçaklı kavgada ölen çocuk defnedildi

Erzurum’da dün ilköğretim okulu önünde meydana gelen bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Muhammet Enes Çakal defnedildi.
Dün çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Muhammet Enes Çakal, kaldırıldığı Palandöken Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl okuldan ayrıldığı öğrenilen Muhammet Enes Çakal’ın cenazesi Erzurum’a 11 kilometre uzaklıktaki Yerlisu Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Çakal’ın yakınları, daha önce okuldaki öğrenciler arasında çıkan kavganın üzerine Muhammet Enes Çakal’ın dün okula çağrıldığı ve gelir gelmez olay yerinde bıçakla kalbinden yaralandığını ve hayatını kaybettiğini söyledi.
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