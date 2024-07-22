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  4. Okul önündeki çöp konteynerine atılan Türk bayrağı polisi alarma geçirdi!

Okul önündeki çöp konteynerine atılan Türk bayrağı polisi alarma geçirdi!

22.07.2024 22:57
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Antalya'da bir okulun önündeki çöp konteynerine atılan çok sayıda Türk bayrağı polisi alarma geçirdi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, çöpe atılan bayrakları tek tek itinayla toplayarak delil poşetine koydu.

Okul önündeki çöp konteynerine atılan Türk bayrağı polisi alarma geçirdi!

Antalya'da bir okulun önündeki çöp konteynerine atılanlar polisi alarma geçirdi. Yoldan motosikleti ile geçen bir vatandaş, yerde gördüğü bir Türk bayrağını almak için durduğu sırada birkaç metre geride bulunan çöp konteynerinde çok sayıda Türk bayrağı olduğunu fark etti.

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Vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermesi üzerine bölgeye Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Güvenlik Şube, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

ÇÖPTEN BAYRAKLARI TEKER TEKER ÇIKARDI!

Ekipler, çöp konteynerinin cadde üzerinde bulunan bir okulun önünde bulunması nedeniyle okul yetkililerine ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinde bulunan Türk bayraklarını teker teker itinayla delil torbasına koydu.

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Bir süre sonra okul yetkilisinin olay yerine gelmesi ile polis ekipleri, Türk bayraklarının okuldan atılıp atılmadığının tespit edilmesi amacıyla güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya okul çöp
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