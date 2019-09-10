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Okul önündeki denetimde uyuşturucuya 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 21:58 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, okul çevresindeki denetimler kapsamında durdurulan otomobilde, peçete paketinin içinde gizlenmiş 454 gram metamfetamin ele geçirildi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, okul çevresindeki denetimler kapsamında durdurulan otomobilde, peçete paketinin içinde gizlenmiş 454 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından kentte bulunan okulların çevresinde uyuşturucu denetimi yaptı. Denetimlerde durdurulan 165 araç kontrol edildi. Şüpheli görülen 298 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Merkezefendi ilçesindeki Kazım Kaynak Anadolu Lisesi önünde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de yer aldığı aramalarda, otomobilin torpido gözünde, paket peçete içinde gizlenmiş halde 454 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca denetimlerde 6,4 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca, 19 tabanca mermisi ele geçirildiği belirtildi. Gözaltındaki 3 kişinin işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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