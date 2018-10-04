OKUL ÖNÜNDEKİ NÖBET, ÇAY VE KURABİYELERLE SÜRÜYOR

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 2 öğrenciye yönelik kaçırılma girişiminde bulunulan Yunus Emre İlkokulu'nun velileri, çocuklarını korumak için eğitim kurumu önündeki nöbetlerini sürdürüyor. Okul önüne sandalyeler koyan veliler, yanlarında termosla getirdikleri çayı için kurabiyeleri yiyecek çocuklarını bekliyor. Öte yandan, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 2014 yılında ilçedeki riskli görülen okullara belediye tarafından güvenlik görevlisi görevlendirildini, ancak yapılan yönetmelik değişikliğiyle belediyelerin kendi kurumlarının dışındaki kurumlara bu hizmeti vermesinin yasaklandığını söyledi.

Geçen salı günü, Evka-2 Mahallesi?nde bulunan 6845 sokaktaki Yunus Emre İlkokulu?nda, iddiaya göre 1'inci sınıf öğrencisi Irmak Arıkan'a (6), iki arkadaşıyla bahçede oyun oynarken, arkadaşlarının kendisinden uzaklaştığı sırada kimliği bilinmeyen bir kadın yaklaştı. Şüpheli kadın, şeker vereceğini söylediği küçük kızı kolundan tutup götürmeye çalıştı. Arkadaşlarının yanına gelmesi ve Irmak'ın direnmesi üzerine panikleyen kadın, okuldan uzaklaştı.

Bu olaydan birkaç saat sonra, annesi Jale Kölgeli ve kendisinden iki yaş büyük ağabeyiyle beraber okula giden anaokulu öğrencisi Yıldız Simay Kölgeli (6), yaklaşık 10 metre ileride yürürken, kırmızı otomobilden inen bir erkek tarafından araca bindirilmek istendi. Şüpheli erkek, Yıldız Simay'ın ağabeyinin görüp bağırması ve annesinin koşup müdahale etmesiyle otomobile binerek uzaklaştı.

Veliler, olayların ardından karakola giderek kimliği belirsiz bu kişiler hakkında şikayetçi oldu.

NÖBET ÇAY VE KURABİYELERLE SÜRDÜ

Yaşanan bu olaylar üzerine, Yunus Emre İlkokulu?nda okuyan öğrencilerin velileri, güvenlik görevlisi bulunmaması nedeniyle okul önünde nöbet tutmaya başladı. Dün gün boyunca okul önünde bekleyen veliler, bugün de okul önüne getirdikleri sandalyelerde oturup, termosa doldurdukları çayları içip, kurabiye yiyerek bekleyişlerini sürdürdü. Öğrenci velilerinden Feride Aydan, okulda görevli hizmetlinin geçici olarak güvenlik görevlisi yapıldığını ve kapıda beklediğini söyleyerek, Hizmetliyi güvenlik görevlisi yaparsanız onun işini kim yapacak Temizlik nasıl yapılacak Çocuklarımızın hijyenik olmayan ortamlarda okumasını istemiyoruz dedi. Bir diğer veli Yeliz Üstündağ ise, Dün başladığımız nöbetimizi bugün de sürdürüyoruz. Gerekli önlemler alınana kadar çocuklarımız için burada bekleyeceğiz dedi.

İŞİNDEN İZİN ALDI

Kaçırılmaya çalışılan Irmak'ın annesi Sevda Arıkan da gözyaşlarına hakim olamadan yaptığı konuşmada, Bu olaylar yüzünden işime gidemiyorum, izin aldım. Çocuğumun da yemek yedikten sonra midesi bulanıyor. Psikolojisinin bozulmasından korkuyorum. Hep televizyonlarda izlerdik bu sefer bizim de başımıza geldi. İnşallah bu tür olaylar bir daha yaşanmaz dedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİ ÇEKMEK ZORUNDA BIRAKILDIK

Yaşanan olaylarla ilgili tartışmalar sürerken, CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karşıyaka Belediyesi olarak, 2014 yılının Ekim ayında, ilçe sınırları içinde bulunan ve riskli görülen tüm okullara güvenlik görevlisi gönderdiklerini belirten Akpınar, Tahsis ettiğimiz toplam 22 güvenlik görevlisini, 28 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde, belediyelerin kendi kurumlarının dışındaki kurum ve kuruluşlara güvenlik hizmeti vermesinin yasaklanmasıyla okullardan çekmek zorunda kaldık. Çocuklarımıza yönelik yaşanan kaçırılma, taciz, tecavüz gibi vakalar konusunda o gün ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bugün yaşanan bu olaylar gösteriyor. Bu durum, bir ebeveyn olarak beni de yaralıyor. Belediyenin asli görevi olmamasına rağmen çocuklarımızın güvenliği ve ailelerimizin iç huzuru için bu uygulamayı başlatmıştık ve okul çevrelerindeki suç olaylarında önemli bir oranda düşüş tespit etmiştik. Maalesef güvenlik görevlilerimizi çekmek zorunda kaldık dedi.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Okulda incelemelerde bulunan ve öğrenciler de dahil birçok kişinin ifadesine başvuran polis, şüphelileri yakalamak için okul çevresindeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, 15 Ekim?de il genelinde 947 güvenlik görevlisinin işbaşı yapacağını açıkladı.

