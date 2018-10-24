Okul pansiyonu tavanından alçıpan düştü: 3 öğrenci yaralı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL’ün Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu'nun tavanından alçıpanların düşmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda öğrenciler ders çalıştıkları sırada tavandaki alçıpanlar düştü. Alçı levhaların üzerine düştüğü 3 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, amblanslarla önce Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradaki ilk müdahalenin ardından da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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