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Okul pansiyonu tavanından alçıpan düştü: 3 öğrenci yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

BİNGÖL’ün Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu'nun tavanından alçıpanların düşmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Okul pansiyonu tavanından alçıpan düştü: 3 öğrenci yaralı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL’ün Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu'nun tavanından alçıpanların düşmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı.
Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda öğrenciler ders çalıştıkları sırada tavandaki alçıpanlar düştü. Alçı levhaların üzerine düştüğü 3 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, amblanslarla önce Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradaki ilk müdahalenin ardından da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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