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Okul Saldırısıyla Suçlanan Çocuğun Anne-Babası Tutuklandı

04.12.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Michigan eyaletinde bir okulda silahla ateş açan çocuğun, 'kasıtsız adam öldürme' suçuyla aranan anne ve babası yakalandı. Detroit emniyet yetkilileri, anne Jennifer Crumbley ile baba James Crumbley’nin bugün tutuklandığını açıkladı

ABD’nin Michigan eyaletinde bir okulda silahla ateş açan çocuğun, aranan anne ve babası yakalandı.

Detroit emniyet yetkilileri, anne Jennifer Crumbley ile baba James Crumbley’nin bugün tutuklandığını açıkladı.

Michigan’ın Oxford kentindeki Oxford Lisesi’nde silahla 4 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan 15 yaşındaki Ethan Crumbley’nin anne ve babası kasıtsız adam öldürmekle suçlanıyor.

Oğullarının, daha önceden de gözlemlendiği iddia edilen silahlı şiddet eğilimi karşısında etkisiz kalmakla suçlanan Crumbley çifti, Cuma günü mahkeme karşısına çıkmayarak ortadan kaybolmuştu. Çiftin avukatı Shannon Smith, müvekkillerinin kendi güvenliklerini sağlama amacıyla hafta başında, yaşadıkları muhitten ayrıldığını ileri sürdü.

Michigan’da olayın yaşandığı Oakland İlçesi’nin baş savcısı Karen McDonald, Crumbley çiftinin, oğulları Ethan’da gözlemlenen birçok işareti görmezden geldiğini savundu. McDonald, 15 yaşındaki çocuğun bir kağıt üzerine çizdiği, silah ve kanayan bir bireyin yer aldığı çizimi ve bu çizim üzerinde yazılı “Her yer kan! Düşüncelerimi durduramıyorum, bana yardım edin!” ifadelerini, çocuğun şiddet eğilimi belirtisine örnek olarak gösterdi.

Davaya bakan diğer savcılar da ayrıca daha önce bir öğretmenin de, Ethan Crumbley’i telefonunda, internet yoluyla mühimmat aradığını farkederek okul yetkililerine durumla ilgili bilgi verdiğini söyledi.

McDonald’ın aktardığı bilgilere göre, James ve Jennifer Crumbley, okul yetkilileri silahlı saldırıdan birkaç saat önce Crumbley çiftini arayarak, okula gelerek oğulları Ethan’ı alıp eve götürmelerini talep etti. Ancak Crumbley çifti yetkililerin çağrısını yerine getirmeyi reddetti.

Lise öğrencisi Ethan Crumbley, birinci derece adam öldürme ve terör dahil 40’dan fazla farklı suçla yargılanacak. Babasının geçen hafta aldığı bir silahı kullandığı ileri sürülen Ethan Crumbley bir yetişkin olarak yargılanacak.

Amerika’da okullarda yaşanan silahlı saldırılar özellikle son yıllarda artışta. Ancak çocuk yaştakilerin düzenlediği saldırılarda ebeveynlerin suçlamayla karşılaştığı davalara çok ender rastlanıyor.

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