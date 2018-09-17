OKUL SERVİS ARAÇLARINA DENETİM  

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlaması üzerine okul servis araçlarına yönelik uygulama başlattı. Uygulamada emniyet kemeri takılı olmayan bir servis sürücüsüne 108 lira para cezası kesildi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlaması üzerine il genelinde çeşitli noktalarda okul servis araçlarına yönelik denetim başlattı.

Polis ekipleri, Fındıkzade'de servis araçlarını durdurarak, sürücülerin ve araçların çeşitli evraklarını kontrol etti. Trafik polisleri okul servis araçlarının içerisine binerek öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol etti. Emniyet kemerini bağlamayan bir okul servis aracı sürücüsüne 108 lira para cezası kesti. Okul servis sürücüleri ise yapılan uygulamalardan mutlu olduklarını ifade ederek, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini, öğrenci servis sürücülüğünün herkes tarafından yapılmaması gerektiğini belirtti.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin okul servis araçlarını durdurması

-Ekiplerin evrakları incelemesi

-Polislerin servis araçlarında yaptığı kontroller

-Genel ve detaylar

