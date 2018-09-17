Okul servis araçlarına denetim

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlaması üzerine il genelinde çeşitli noktalarda okul servis araçlarına yönelik denetim başlattı.

Polis ekipleri, Fındıkzade'de servis araçlarını durdurarak, sürücülerin ve araçların çeşitli evraklarını kontrol etti. Trafik polisleri okul servis araçlarının içerisine binerek öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol etti. Emniyet kemerini bağlamayan bir okul servis aracı sürücüsüne 108 lira para cezası kesti. Okul servis sürücüleri ise yapılan uygulamalardan mutlu olduklarını ifade ederek, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini, öğrenci servis sürücülüğünün herkes tarafından yapılmaması gerektiğini belirtti.

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