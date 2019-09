Okul servisi bekleyen kardeşlerin otomobilin altında kalma anı kamerada

EMRAH KIZIL- ELİF FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Muhammed Kayra (8) ile abIası Irmak Özbilek'e (13) okula gitmek için servis bekledikleri sırada Zeynep C.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kardeşlerin yaralı kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, pazartesi günü Kayanıpar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim ve öğretim yılının ilk gününde okula gitmek için evden çıkan Muhammed Kayra ile ablası Irmak Özbilek'e servis bekledikleri sırada Zeynep C.'nin kullandığı otomobil çarptı. Yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Zeynep C. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Çocuklarının evlerinin bulunduğu sitenin önünde meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Zeynep C. beraberinde bulunan kadınla sohbet ettikten sonra otomobilini hareket ettiriyor. Yaklaşık 1 metre ilerleyen otomobil, servis bekleyen kardeşler ile yanlarındaki aynı yerdeki 2 kişiye çarpıyor. Muhammed Kayra ve abIası, otomobilin altında kalırken, diğer 2 kişi şans eseri kurtuluyor. Panikleyen sürücü, fren yerine gaza basıyor. Otomobil kaldırım taşına takılıyor.

Görüntülerede çevredekilerin sürücü Zeynep C. ile 2 kardeşi kurtarma anları da yer alıyor.