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Okul servisi, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 17:27 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, öğrencilerin taşındığı servis minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarptı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, öğrencilerin taşındığı servis minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarptı. Kazada öğrencilerden Rafet Demir (12) yaşamını yitirdi, Kerim K. ise yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, merkez Onikişubat ilçesine bağlı İsmailli Mahallesi girişinde meydana geldi. Kürtül İlk ve Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Cuma Demir (60) yönetimindeki 46 KB 601 plakalı öğrenci minibüsünün sağ ön lastiği patladı. Demir'in kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak, durdu. Kazada minibüste bulunan öğrencilerden Rafet Demir, hayatını kaybetti, Kerim K. ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen Kerim K., tedaviye alındı. Kerim K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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