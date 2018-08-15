"Okul servisi gördüğümüz zaman ciğerimiz yanıyor"

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ailesi, yaşadığı acıyı, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi derinden hissediyor.

Serkan-Buket Sakin çifti, sıradan bir güne başladıkları 15 Ağustos 2017'nin ilk saatlerinde okul servisiyle anaokuluna gönderdikleri en küçük çocukları Alperen'in, akşam ani bir şekilde ölüm haberini aldı. Minik Alperen'in okul servisinde unutulduğunu ve bu nedenle yaşamını yitirdiğini öğrenen aile, tarifi imkansız acı yaşadı.

Yaşadıkları olayı psikolojik destek ve birbirlerine kenetlenerek aşmaya çalışan Sakin çifti, hukuki süreci de yakından takip etti. Olayın üzerinden geçen bir yılın ardından Alperen'i mezarı başında anan annesi, babası ve kardeşleri yaşadıklarını unutamıyor.

Mezarı başında oğlu için dua eden baba Serkan Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan bir yılda her saniyelerinin Alperen'i özleyerek geçtiğini anlattı.

Sakin, çok zor bir yıl geçirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: