HABER

Okul servisi ile çarpışan tramvaydaki 4 yolcu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 21:40 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, okul servisi ile çarpışan tramvaydaki 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Okul servisi ile çarpışan tramvaydaki 4 yolcu yaralandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, okul servisi ile çarpışan tramvaydaki 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Talas ilçesi Aşık Veysel Bulvarı'nda meydana geldi. Lütfi Ş. yönetimindeki 38 S 0129 plakalı içerisinde öğrenci bulunmayan öğrenci servisi, 3805-B numaralı tramvay ile çarpıştı. Kazada tramvayda bulunan 4 hafif şekilde yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Okul servisi ile çarpışan tramvaydaki 4 yolcu yaralandıOkul servisi ile çarpışan tramvaydaki 4 yolcu yaralandıOkul servisi ile çarpışan tramvaydaki 4 yolcu yaralandıOkul servisi ile çarpışan tramvaydaki 4 yolcu yaralandı

PARTNERApple'a büyük şok... iPhone gelişmesi can sıktı!Apple'a büyük şok... iPhone gelişmesi can sıktı!
Otomobil ile çarpışan motosikletteki karı-koca öldüOtomobil ile çarpışan motosikletteki karı-koca öldü
Liseli Barbaros, okulun penceresinden düşerek öldü (2)Liseli Barbaros, okulun penceresinden düşerek öldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini durakta servis beklerken öldürüp, intihar etti!

Eşini durakta servis beklerken öldürüp, intihar etti!

Ankara'da hareketli dakikalar: Eşini pompalı tüfekle rehin aldı

Ankara'da hareketli dakikalar: Eşini pompalı tüfekle rehin aldı

Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.