Okul servisi şoförü aracın içinde ölü bulundu

Kırıkkale’de okul servisi şoförlüğü yapan 1 kişi ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 3 kilometre uzaklıktaki Kirazyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına park edilmiş 71 DT 673 plakalı okul servis aracının şoförü Zeki Sulukan, (38) silahla vurulmuş bir şekilde ölü bulundu. Yoldan geçen bir vatandaş durumu fark ederek hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sulukan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı ihbar eden M.D.’nin ifade alınması üzerine polis merkezine götürüldü.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında Sulukan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

