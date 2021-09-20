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Okul servisinde 2 öğrenciyi öldüren eski muhtar konuştu: Kendimi kaybettim

20.09.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da, oğluyla kavga eden Tunç Taşar (14) ile Kaan Hakverdi’yi (13) okul servisinde tabancayla vurarak, öldüren ve hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan eski muhtar Selfet Başkuş (58), ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Başkuş, “Üzerimde bulunan silahla 5 ya da 6 el ateş ettim. Kendimi kaybettiğim için detayları hatırlamıyorum” dedi.

Okul servisinde 2 öğrenciyi öldüren eski muhtar konuştu: Kendimi kaybettim

Olay, 12 Mart'ta, Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Eski muhtar Selfet Başkuş, oğlu Z.E.B. ile aynı okul servisini kullanan Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi’yi kavga ettikleri gerekçesiyle araçta tabancayla vurdu. Taşar ve Hakverdi, ağır yaralı kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınına giderek, "Ben çocukları vurdum, oğlum size emanet" diyen Başkuş, jandarmaya teslim oldu. Mahkemece tutuklanan Selfet Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'çocuğun ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Sanık Selfet Başkuş, yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları da yer aldı.

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‘SİLAHLA 5 YA DA 6 EL ATEŞ ETTİM’

Duruşmada savunma yapan Selfet Başkuş, hayatını kaybeden çocukların, oğluna tacizde bulunduklarını iddia etti. Olay gününü anlatan sanık Başkuş, şunları söyledi:

“Okullar açıldıktan sonra oğlum sadece 3 gün okula gitti, 4’üncü gün okula gitmek istemedi. Ben de nedenini sorduğumda oğlum, bana serviste Kaan ve Tunç’un kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Olay günü sabah ahıra gittim, hayvanlarıma yem verdim daha sonra eve dönerken M.B.’nin annesi bana ‘Utanmıyor musun, niye çocuklardan şikayetçi oluyorsun’ diye söylendi. Ben daha sonra eve geçtim, evde oğlumun ağladığını gördüm, okula gitmek istemediğini söyledi ve bayıldı. Bunun üzerine ben de doğrudan okul servisinin bulunduğu yere gittim, silah üzerimdeydi, taşıma ruhsatı olduğu için ben silahı üzerimde taşıyorum. Bu şekilde okul servisinin bulunduğu yere gittim, servis aracından içeri girdim. Kaan ve Tunç, servis aracının içindeydi, Tunç ve Kaan’a oğluma neden cinsel tacizde bulunduklarını sordum. Onlar da 'Biz böyle şeyler yapmadık' dediler. Bunun üzerine ben de kendimi kaybederek, üzerimde bulunan silahla 5 ya da 6 el ateş ettim. Kendimi kaybettiğim için detayları hatırlamıyorum. Daha sonra muhtar yanıma geldi ve ‘Ne yaptın’ diye bana söylendi. Ben de silahımla birlikte eve gittim, jandarmayı aradım ve olayı anlattım. Benim oğlum 4-5 yıldır bu sorunları sürekli yaşıyor, ben kaç kez bu çocukları uyardım. Bu durumu S.S.’ye sorabilirsiniz. Çocuğumu zorla servise bindiriyordum, buna da S.S. şahitti. Olay nedeniyle çok pişmanım, tahliyemi talep ederim.”

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'CİNAYET SEBEBİNİ KENDİNCE HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞTI'

Öldürülen Tunç Başar‘ın avukatı Eşref Kaya ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada “2 çocuğumuzun servis aracında öldürülmesi ile ilgili tutuklu sanık cinayeti itiraf etti fakat cinayeti işleme sebebini kendince haklı göstermeye çalışarak kendi çocuğunu öne sürmektedir. Sanığın bu ifadesi sadece acılı ailelerin acılarını artırmıştır. 2 çocuğu geri getirecek bir durum değil” dedi.

DHA

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