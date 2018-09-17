Okul servisinde unutulan Alperen'in ölümü

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ailesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açtı.

Aile avukatlarının Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gerekli sorumlulukları yerine getirmediği gerekçesiyle olaya dahil edilmesi talebinde bulunması ve Çiğli Kaymakamlığının olaya ilişkin soruşturma izni vermesi üzerine Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü M.U ve şube müdürleri H.B ve Ş.Ş hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede yer alan ön inceleme raporunda Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürlerinin söz konusu özel anaokulunun denetlenmesinde ve gelen şikayetlerin değerlendirilmesinde, kontrollerin yapılmasında sorumluluklarının bulunduğu belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Kamu görevlilerinin kendilerine bildirilen olay konusu özel anaokulu ile ilgili eksiklikler hakkında yeterli denetim ve kontrol yapmayarak takip etmedikleri görülmüştür. Bu konuda titiz davranılmadığı, geçmiş yıllarda yapılan denetimlerde ilgili müfettişlerce eksikliği belirtilen hususlarda sorumlulularca herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.