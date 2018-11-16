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Okul servisinde unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu gerekçesiyle dava açılan öğretmen Nurcan A, ilk kez hakim karşısına çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A'nın yargılanmasına başlandı.

Olayla ilgili 6 sanığın 5 yıl ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı davada tanıklık yapan, çocuğun ölümünde ihmali bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık Nurcan A, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada müştekiler Serkan ve Buket Sakin ile taraf avukatlarının yanı sıra İzmir Barosu avukatları da yer aldı.

Sanık Nurcan A, savunmasında önceki davada tanık olarak ifade verirken olayı olduğu gibi anlattığını belirterek, "Benim ayrıca bilirkişinin belirttiği gibi diğer öğretmeni uyarma gibi bir sorumluluğum yok, ben sadece kendi öğrencilerimden sorumluyum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Nurcan A, diğer davada cezaya çarptırılan okul müdürü Bekir G'nin olay tarihinde izinli olduğu için kendisini müdür vekili atadığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını, bunu olaydan sonra öğrendiğini iddia etti.

"Alperen'in okulda olmadığı bana saat 17.00'de soruldu." diyen Nurcan A, şunları kaydetti:

"Alperen, şoför koltuğunun arka tarafında değil, hemen bir yan tarafında, kapı tarafında ikinci koltuktaydı. Alperen'i kucağıma aldığımda gözleri açıktı, vücudunda morluklar vardı. Alperen'in annesi hastane bahçesinde acil kapısının önünde bekliyordu. Kötü gözüküyordu. Kendisi ne olduğunu sordu. Ben de yanlış bir beyanda bulunmak istemediğim için 'Büyük yaş öğretmeniyim, bilmiyorum.' dedim. Annesi bana 'Çocuğu ben size verdiğimde burnu bile kanamıyordu.' dedi. Ben anneye 'Çocuğunuz serviste unutuldu' diyemedim.

Ahmet S. (önceki davanın sanıklarından) beni aradı. Savcıya olayın uyku odasında olduğunu söylememi istedi. Ben de böyle bir ifade veremeyeceğimi, ailenin acılı olduğunu söyledim."

- Sosyal medyadan silinen kutlama fotoğrafı

Müşteki avukatı Onur Keleş, sanığa "Kullanmakta olduğun Facebook hesabı var mı? Okulda bir doğum günü kutlaması yapılıyor. Bu doğum günü kutlamasından hiç mi fotoğraf çekilmedi? Çekilmişse niye hepsi silindi?" sorusunu yöneltti.

Olay günü anaokulundaki doğum günü kutlamasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları, Ahmet S'nin kardeşinin talebi üzerine sildiğini, kendisinde fotoğraf bulunmadığını söyleyen Nurcan A, "Ancak doğum günü olan çocuğun annesinden isteyebilirim. Ben, onda doğum günü fotoğrafı var diye biliyorum." yanıtını verdi.

Alperen'in annesi Buket Sakin'in "Benim Alperen'e sabah giydirdiğim şort ile Nurcan'ın Alperen'i kucağında taşıdığı şort farklıydı." demesi üzerine Nurcan A, "Ben Alperen'in şortunu değiştirmedim. Değiştiren de görmedim. Alperen'i kucağıma aldığımda gözleri pusluydu. Nefes alıp vermesi yoktu. Alperen'i servisten ilk aldığımda yaşayıp yaşamadığına dikkat etmedim, yaşıyor ümidiyle aldım." beyanında bulundu.

Baba Serkan ve anne Buket Sakin, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Hakim, doğum günü partisiyle ilgili fotoğraf ve video varsa getirilmesine ve ilgili velinin tanık olarak dinlenmesine, tüm delillerin bildirilmesi için taraflara ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Müşteki avukatı Onur Keleş, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Alperen'in olay günü okulun içine alınıp alınmadığını öğrenmek istediklerini belirterek, bu nedenle o günkü doğum günü kutlamasına ilişkin fotoğraflara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

- Olay

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

19 Temmuz'daki karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmalleri bulunduğu ve delilleri ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.

Bu davanın sanıkları arasında bulunmayan öğretmen Nurcan A. hakkında da çocuğun ölümünde ihmali bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.

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