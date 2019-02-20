Okul servisinde unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulan ve sonrasında yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A'nın yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya olayla ilgili 6 sanığın 2 yıl 6 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı davada tanıklık yapan ve çocuğun ölümünde ihmali bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık Nurcan A, avukatı ve Sakin ailesinin avukatları katıldı.

Duruşmada İzmir Baro Başkanlığını temsilen avukat Mualla Özmen ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de hazır bulundu.

Hakim, geçen celsede bir tanığın mahkemeye verdiği fotoğraf ve videolarla ilgili bilirkişi raporunun hazırlandığını belirterek, raporda ana okulundaki bir doğum günü partisinde öğretmen ve palyaço eşliğinde çocukların oynama görüntüsü ve buna ilişkin fotoğrafların bulunduğunu söyledi.

Sakin ailesinin avukatı Şenol Diş, raporu incelemek için süre talebinde bulundu.