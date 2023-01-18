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Okul servisinde unutulmuştu! Türkiye'de günlerce konuşulan 'Alperen' davasında bakanlık 662 bin lira tazminat ödeyecek

18.01.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında İzmir'de yaşanan olayda 3 yaşındaki Alperen Sakin evinden alınmış ancak okul servisinde içeride unutulduğu için hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay sonrasında İzmir 5. İdare Mahkemesi kararını verdi. Ailenin de yüzde 50 kusurlu bulunduğu davada mahkeme Milli Eğitim Bakanlığı'nın aileye 662 bin 491 lira tazminat ödemesi kararını aldı.

İzmir 5. İdare Mahkemesi, Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüne ilişkin ailenin Milli Eğitim Bakanlığına açtığı davada, aileye 662 bin 491 lira tazminat ödenmesine karar verdi.

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TÜRKİYE GÜNLERCE BU OLAYI KONUŞMUŞTU

İzmir’in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017’de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın halde bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin duruşmalı görülen istinaf mahkemesindeki davada, servis şoförü Taner İşgören’e 6 yıl 8 ay, anaokulu sahibi Yurdagül İşgören’e 7 yıl 6 ay, servis hostesi Dilara K’ye 5 yıl, öğretmen Arzu G’ye 2 yıl 6 ay, okul müdürü Bekir G’ye 3 yıl 20 gün, Ahmet S’ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Alperen Sakin’in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü de 1 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İzmir 5. İdare Mahkemesi, Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüne ilişkin ailenin Milli Eğitim Bakanlığına açtığı davada, aileye 662 bin 491 lira tazminat ödenmesine karar verdi.
Mahkeme, 15 Ağustos 2017’de servis minibüsünde unutulmasının ardından vefat eden Sakin’in ölümüne ilişkin Bakanlığın hizmet kusuru bulunduğu suçlamasıyla açılan davada ailenin maddi ve manevi tazminat talebini değerlendirdi.

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AİLE DE KUSURLU BULUNDU

Mahkeme, kararında ilgili yönetmeliklere aykırı 36 aylıktan küçük çocukların anaokuluna kayıtsız olarak kabul edildiği, mevzuatta aranan koşulları taşımayan servis görevlilerinin okul bünyesinde çalıştırıldığının anlaşıldığını belirtti. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Olayda gereken dikkat ve özeni göstermediği, sorumluluğundaki anaokulları üzerindeki denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmediği anlaşıldığından davalı idarenin hizmet kusuruna dayalı sorumluluğunun bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ancak Alperen Sakin’in 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edildiği, küçüğün ailesinin de anaokuluna kayıtsız kabulüne göz yumduğu göz önüne alındığında ailenin de yüzde 50 kusurlu bulunduğu kabul edilerek davalı idarenin kusurunun yüzde 50 olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır."

İzmir 5. İdare Mahkemesi, anne ve babaya destekten yoksun kalma tazminatı olarak 162 bin 491 lira, manevi tazminat olarak 175’er bin lira, 2 kardeşine de 75’er bin lira olmak üzere 662 bin 491 lira ödenmesini kararlaştırdı.

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Milli Eğitim Bakanlığı İzmir mahkeme dava servis

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