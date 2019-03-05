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Okul servisiyle makas atan maganda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 15:57 | Son Güncelleme

Şile Yolunda okul servisiyle makas atarak trafiği tehlikeye sokan maganda Yasin Ç.

Şile Yolunda okul servisiyle makas atarak trafiği tehlikeye sokan maganda Yasin Ç. yakalandı. Şahsa bin 110 TL para cezası kesilirken, sorgusunun ardından trafik magandası adliyeye sevk edildi.
Olay Şile Yolu Çekmeköy mevki’inde geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Okul servisi ile yolda ilerleyen trafik canavarı, yoldaki diğer araçlara aldırmadan art arda makas atarak trafiği tehlikeye soktu. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti. O magandanın kimliği polis tarafından tespit edildi. Trafik magandası Yasin Ç. Gayrettepe Sivil Trafik Amirliği ekipleri tarafından Ümraniye’de yakalandı. Şahıs ekipler tarafından polis merkezine getirildi. Okul servisli trafik magandasına bin 110 TL para cezası kesildi. Yasin Ç. polis merkezine girerken basın mensuplarına, "Öğrenci yoktu. Eşim hamile eve yetişmeye çalışıyordum" dedi.

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