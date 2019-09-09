Okul servislerine ceza yazıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma, trafik timleri tarafından okul servislerine yönelik düzenlenen denetimlerde 23 servis sürücüsüne 5 bin 835 TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk gününde okul servislerine yönelik denetim yaptı. Drone da kullanılan denetimlerde 160 okul servisi kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 23 servis sürücüsüne toplam 5 bin 835 TL para cezası kesildi.

Okul servislerine yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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